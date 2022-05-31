Мэр Ливерпуля стал жертвой нападения

Перед началом финала Лиги чемпионов в Париже на мэра Ливерпуля Стива Ротерама напали грабители. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.

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Извините, я молчал с субботы, но у меня, как и у многих других, был угнан телефон на другие ценные вещи на подходе к стадиону ("Стад де Франс" – 24 канал). Если Вам нужно будет связаться со мной, когда я приобрету себе новый телефон, то мой директ открыт для вас. Более подробную информацию сообщу еще совсем позже,

– написал Ротерам в твиттере.

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