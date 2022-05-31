Мэр Ливерпуля стал жертвой нападения
Перед началом финала Лиги чемпионов в Париже на мэра Ливерпуля Стива Ротерама напали грабители. Об этом он сообщил в своих социальных сетях.
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Извините, я молчал с субботы, но у меня, как и у многих других, был угнан телефон на другие ценные вещи на подходе к стадиону ("Стад де Франс" – 24 канал). Если Вам нужно будет связаться со мной, когда я приобрету себе новый телефон, то мой директ открыт для вас. Более подробную информацию сообщу еще совсем позже,
– написал Ротерам в твиттере.
Реал – Ливерпуль: главное о финальном матче ЛЧ
- 28 мая Реал победил Ливерпуль в финале Лиги чемпионов. Голый Винисиус помог завоевать мадридской команде 14-е чемпионство.
- Игра началась на 36 минут позже. Все потому, что на французском стадионе произошли беспорядки. В частности, люди без билетов пытались прорваться на матч.
- Правоохранители задержали 46 болельщиков.
- В УЕФА сообщили, что причиной проблем с турникетами стали фальшивые билеты, которые приобрели фанаты Ливерпуля. Потому возникла задержка, чтобы владельцы действительных пропусков сумели беспрепятственно попасть на игру.
- Однако есть одно "но", защитник Ливерпуля и сборной Шотландии Эндрю Робертсон заявил, что билет, полученный в клубе, тоже назвали фальшивым.
- В настоящее время в УЕФА продолжается расследование этого инцидента.
- Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин отреагировал на хаос перед началом финала Лиги чемпионов и обвинил в ситуации главного тренера Ливерпуля Юргена Клоппа.
- По мнению Дарманина, тренер Ливерпуля поощрял болельщиков приехать во Францию даже без билетов.