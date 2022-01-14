Візу Джоковича вдруге анулювали: йому загрожує заборона на в'їзд до Австралії на 3 роки

Австралійська влада вдруге анулювала візу сербського тенісиста Новака Джоковича. Йому буде заборонено в'їзд до країни протягом найближчих трьох років.

Як причини міністр Алекс Гоук назвав медичні підстави та "інтереси належного порядку". Він зазначив, що анулювання візи Джоковича буде "у суспільних інтересах". Тепер Джоковичу загрожує депортація.

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Вперше Джоковичу скасували візу австралійські прикордонники 6 січня, оскільки спортсмен не зміг обґрунтувати підстави для свого звільнення від вакцинації. Однак тенісист виграв суд, який визнав анулювання візи необґрунтованим.

Водночас спортсмен може вдруге оскаржити анулювання візи в суді. Проте невідомо, чи встигне суд винести рішення до початку Відкритого чемпіонату з тенісу, що стартує 17 січня.

Що відомо про скнадал з Джоковичем