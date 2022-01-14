Візу Джоковича вдруге анулювали: йому загрожує заборона на в'їзд до Австралії на 3 роки
Джерело:BBC
Австралійська влада вдруге анулювала візу сербського тенісиста Новака Джоковича. Йому буде заборонено в'їзд до країни протягом найближчих трьох років.
Як причини міністр Алекс Гоук назвав медичні підстави та "інтереси належного порядку". Він зазначив, що анулювання візи Джоковича буде "у суспільних інтересах". Тепер Джоковичу загрожує депортація.
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Вперше Джоковичу скасували візу австралійські прикордонники 6 січня, оскільки спортсмен не зміг обґрунтувати підстави для свого звільнення від вакцинації. Однак тенісист виграв суд, який визнав анулювання візи необґрунтованим.
Водночас спортсмен може вдруге оскаржити анулювання візи в суді. Проте невідомо, чи встигне суд винести рішення до початку Відкритого чемпіонату з тенісу, що стартує 17 січня.
Що відомо про скнадал з Джоковичем
- Джокович 4-го січня прилетів у Мельбурн, щоб зіграти на Australian Open. По прильоту сербського тенісиста затримали в аеропорту Мельбурна через те, що Новак – не вакцинований.
- Він заявляв, що отримав медичне відведення від вакцинації. Одна з вимог в'їзду в Австралію – обов'язкова вакцинація від COVID-19. Після цього серб подав апеляцію та виграв справу проти австралійського уряду.
- Проте Джокович все ще може бути депортованим, адже влада Австралії проводить розслідування з приводу надання тенісистом неправдивої інформації для в'їзду в країну. Йому навіть загрожує тюремне ув'язнення.
- Зазначимо, що Джокович отримав першого суперника на Australian Open. Він зустрінеться з Міоміром Кецмановичем.