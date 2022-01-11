У твітері з'явилося відео, в якому показано закрите тренування 20-разового чемпіона турнірів "Великого шолома".
До слова Джокович нарешті вільний: тенісист вперше провів тренування в Австралії – фото
Раніше повідомлялося, що Джокович вирішив тренуватися у закритому режимі напередодні турніру Australian Open, що пройде у Мельбурні з 17-го по 30 січня.
"Я радий і вдячний, що суддя скасував анулювання моєї візи. Незважаючи на все, що сталося, я хочу залишитись і спробувати позмагатися на Australian Open. Я, як і раніше, зосереджений на цьому", – заявив спортсмен.
Відео з тренування Джоковича
Що відомо про скандал з Джоковичем в Австралії
- Сербський тенісист прилетів до Мельбурну, аби виступити на Australian Open.
- Проте спортсмена не пустили до країни, а його візу анулювали. Все через те, що у Джоковича не було щеплення проти коронавірусу.
- Серба розмістили в "імміграційному ізоляторі". Повертатися додому він не поспішав та подав апеляцію на відповідне рішення.
- 10 січня Новак виграв суд. Джокович вже навіть встиг провести перші тренування в Австралії.