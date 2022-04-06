Війна – це страшна річ, яку не побажаєш навіть ворогу, – Усик

Олександр Усик виїхав із України заради підготовки до реваншу проти Ентоні Джошуа. Український боксер вкотре висловив свою думку про війну у рідній країні.

Усик: Війна – це виживання

Чемпіон світу розповів, що війна принесла багато біди в Україну. Олександр Усик зізнався, що через повномасштабне вторгнення Росії у нього зникли знайомі та друзі, про яких немає жодної інформації, що з ними.

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Багато з оточення Усика втратили домівки над головою. Нагадаємо, що у будинку Олександра у Ворзелі оселились окупанти. Про це раніше повідомляла дружина боксера Катерина.

"Бокс – це спорт, ремесло, а війна – це виживання. Я не так багато побачив, дякувати Богу, але те, я бачив і знаю від моїх близьких... Деякі мої знайомі та друзі зникли, ми не знаємо, де вони зараз. Багато моїх близьких втратили домівки, своїх знайомих, своїх близьких", – розповів непереможний український боксер.

Усик у своєму коментарі порівняв бокс із військовими діями, назвавши цей вид спорту немовлям, от війну – це те, що навіть не побажаєш ворогу.

Насправді це дуже страшно – те, що зараз відбувається в Україні. Я щодня молюся, щоб це закінчилося. Бокс у порівнянні з війною – це немовля, маленька дитина. Війна – це страшна річ, яку не побажаєш навіть ворогу,

– заявив Олександр.

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