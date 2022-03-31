Хірн: Існують нові пропозиції

Спершу мова йшла про Саудівську Аравію. Начебто саме там відбудеться другий поєдинок між Усиком та Джошуа, а шейхи готові викласти шалений гонорар за цей двобій.

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Едді Хірн, промоутер Ентоні Джошуа, розповів, що на бій претендує одразу декілька країн. Наразі ще нічого не вирішено, все залишається лише на рівні зацікавленостей.

Щодо місця проведення бою ще нічого не вирішено. Є інтерес з Великої Британії та Саудівської Аравії, проте існують і нові пропозиції. У тому числі з США,

– зауважив Хірн.

Реванш Усик – Джошуа