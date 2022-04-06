Усик: Война – это выживание

Чемпион мира рассказал, что война принесла много бед в Украине. Александр Усик признался, что из-за полномасштабного вторжения России у него исчезли знакомые и друзья, о которых нет никакой информации, связанной с ними.

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Многие из окружения Усика потеряли дом над головой. Напомним, что в доме Александра в Ворзеле поселились кафиры. Об этом ранее сообщала супруга боксера Екатерина.

"Бокс – это спорт, ремесло, а война – это выживание. Я не так увидел, слава Богу, но то, я видел и знаю от моих близких... Некоторые мои знакомые и друзья исчезли, мы не знаем, где они сейчас . Многие мои близкие потеряли дома, своих знакомых, своих близких", – рассказал непобедимый украинский боксер.

Усик в комментарии сравнил бокс с военными действиями, назвав этот вид спорта младенцем, вот войну – это то, что даже не пожелаешь врагу.

На самом деле, это очень страшно – то, что сейчас происходит в Украине. Я каждый день молюсь, чтобы это кончилось. Бокс по сравнению с войной – это ребенок, маленький ребенок. Война – это страшная вещь, которую не пожелаешь даже врагу,

– заявил Александр.

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