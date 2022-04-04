Незабаром вдарять по руках

Олександр Красюк вніс ясність про майбутній реванш Олександра Усика з Ентоні Джошуа. Промоутер українського боксера наголосив, що протягом наступних двох тижнів усі деталі контракту поєдинку будуть остаточно вирішені.

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Наразі команди обговорюють, яка країна прийме спекотний двобій. Також Красюк натякнув, коли любителі боксу зможуть побачити другий поєдинок в історії протистоянь між Усиком та Джошуа.

Протягом двох тижнів ми очікуємо, що все буде узгоджено, всі деталі фіналізованими. Наразі обговорюємо місце проведення бою. Кінець червня – налаштовані на цю дату поєдинку,

– відповів промоутер Усика.

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