Клімас: Поки ми не маємо дати бою

Егіс Клімас підтвердив, що Олександр перебуває за межами рідної України, але ще не розпочав підготовку до реваншу. Наразі немає жодних точних деталей щодо другого бою проти Ентоні Джошуа.

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Перемовини між сторонами ще продовжуються. Команда Усика хоче провести другий поспіль бій проти британця, який був прописаний в угоді ще першого поєдинку.

Поки ми не маємо дати бою, немає нічого. Олександр уже виїхав із України. Він у Європі. Звичайно, ми хочемо провести реванш із Джошуа. Це прописано в контракті,

– розповів менеджер українського боксера.

Відзначалось, що реванш повинен відбутись на початку літа, крайній термін – липень 2022-го.

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