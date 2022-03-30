Усик: Україна переможе

Олександр прокоментував своє рішення виїхати з України. Він вважає, що на ринзі він буде більш корисним.

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Я хотів залишитися і захищати Україну, але друзі переконали мене, що я зроблю більше для України, якщо боксуватиму, а не стрілятиму. Нічого іншого мене зараз точно не цікавить – ні пояс, ні щось інше, окрім України,

– наголосив Усик.

Також боксер наголосив, що робить все можливе для свого народу. Усик пообіцяв повернутися до України після поєдинку.

"Я докладу всіх своїх сил до тренувань і зроблю все, що в моїх силах, щоб підтримати свій народ, так само як він підтримує мене. Україна переможе. Я обов'язково повернуся", – додав Олександр.

Від початку повномасштабної війни Україні боксер вступив до територіальної оборони Київської області.

Потім 22 березня стало відомо, що уряд України дозволив Усикові виїзд закордон для підготовки до реваншу за титул чемпіона світу з британським боксером Ентоні Джошуа.

Усик скористався можливістю та виїхав з України. Він пояснив, що на рингу від нього користі для країни буде більше, ніж у батальйоні територіальної оборони.