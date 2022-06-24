Джошуа: Я відчуваю, що коли вийду і поб'ю Усика

32-річний британський боксер впевнений у своїй перемозі у другому поєдинку. Ентоні Джошуа вже чекає того часу, коли здобуде чемпіонські пояси, якими володіє Олександр Усик, і він встане в один ряд із легендами боксу.

Варто побачити Усик вийшов у ринг проти Джошуа: ефектне промо реваншу у вуличному стилі

Британець впевнений, що його досягнення дещо недооцінюють у боксерському колі.

Я відчуваю, що коли вийду і поб'ю Усика, я знову отримаю заслужену повагу. І мною захоплюватимуться за те, що я справжня легенда боксу. Я боровся за звання чемпіона світу у своєму 16-му поєдинку у важкій вазі. Мені здається, що це трохи недооцінюють,

– сказав Ентоні.

Джошуа зауважив, що це його 12-й поспіль чемпіонський двобій. Британець далі продовжує збирати повні стадіони та бути популярним по усій планеті. Однак Ентоні запевнив, що не гониться за популярністю, йому потрібна лише пошана у важкому дивізіоні.

Раніше Джошуа назвав себе королем камбеків.

Головне про реванш Усик – Джошуа

20 серпня Олександр Усик та Ентоні Джошуа повернуться на ринг заради реваншу. Їх друга зустріч відбудеться у Джидді, Саудівська Аравія.

До цього поєдинку британець готується під керівництвом нового тренера. Роберт Гарсія відзначив майбутнього суперника Джошуа.

Реванш міг відбутись у липні 2022-го, але був перенесений на серпень через довге підписання контрактів про бій.

Напередодні поєдинку Ентоні висловив свою підтримку українському народу у війні проти Росії.

Боксери вже встигли провести пресконференцію та першу дуель поглядів.

У Джошуа немає багато шансів на реванш

Букмекери Favbet, як і багато людей у боксерському колі, віддають перевагу у реванші Усику – 1,50. Дещо менше вірять у звитягу Джошуа – 2,80.

Українському боксеру вдруге поспіль вдасться взяти гору над суперником із Великої Британії за рішенням суддівських записок – 2,30. Така ж звитяга, але вже на користь Ентоні – 7,50.

На дострокову перемогу Олександра можна зробити ставку з коефіцієнтом 3,50. Якщо так і станеться, то Олександр може закінчити двобій з 7 по 12 раунди – 5,50.