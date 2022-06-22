Гарсія: Він мав погану стратегію, але це вже в минулому

Роберт Гарсія – новий тренер Ентоні Джошуа, який спробує вивести британця на пік форми, щоб здолати Олександра Усика. Топовий наставник відзначив підготовку свого підопічного до реваншу.

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Він зауважив, що бачить на ринзі зовсім іншого Ентоні. Гарсія розкритикував план Джошуа на перший двобій проти українського суперника. Новий керманич британця прогнозує перемогу свого боксера, який зробить усе від себе можливе, щоб повернути собі чемпіонські титули.

"Як на мене, він мав погану стратегію, але це вже в минулому. Усик виявився кращим у той вечір, мої вітання, але 20 серпня ми збираємося зробити все, що в наших силах, щоб виграти титули назад. Я знаю, Ентоні може це зробити. Він більший, фізично сильніший, у нього довші руки, і ми плануємо скористатися цим", – розповів тренер.

"Безумовно, нам потрібно бути готовими до будь-якої дрібниці"

Не забув Гарсія похвалити Усика, назвавши його приголомшливим боксером.

Безумовно, нам потрібно бути готовими до будь-якої дрібниці. Усик приголомшливий боєць. У нього є навички, рефлекси, точність – повний набір. Але я вважаю, що Ентоні має всі необхідні інструменти, щоб його побити. Я хочу свого першого чемпіона світу у хевівейті. У мене вже 14 чемпіонів, і він буде моїм 15-м. Мій перший чемпіон у важкій вазі, це буде великою подією для мене,

– додав наставник Джошуа.

47-річний тренер вже встиг підготувати багатьох чемпіонів світу, серед яких є Маркос Майдана, Хосе Рамірес та інші. Роберт Гарсія прищеплює своїм підопічним агресивний та атакувальний стиль боксу.

Головне про реванш Усик – Джошуа

У першому поєдинку Олександр Усик святкував перемогу над Ентоні Джошуа за одноголосним рішенням суддів.

Цього разу в Ентоні не буде переваги рідних трибун. Бій відбудеться у Джедді, Саудівська Аравія.

Спершу поєдинок повинен був відбутись у липні, але перенесли на 20 серпня. Тепер у боксерів буде більше часу не підготовку, а організатори зможуть якісно розкрутити двобій.

Усик та Джошуа провели першу пресконференцію після офіційного підписання бою. Боксери провели цікаву дуель поглядів.

Цікаво. Букмекерська компанія Favbet ще за місяць до бою дала свій прогноз на двобій Усик – Джошуа. Тут віддають перемогу Олександру Усику – 1,44. Така сама думка у більшості боксерської спільноти. А от звитяга Ентоні Джошуа оцінена у 2,75. В успіх британця мало вірять. Нічия оцінена у 21.