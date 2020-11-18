Хоча цей тенісний сезон не був повним, але українкам таки вдалось здобути шість титулів WTA. Найкращою серед тенісисток з України стала Еліна Світоліна.

Цього року сезон у WTA-турі склав лише чотири місяці. Але без титулів українські тенісистки не залишились. Вони принесли у скарбничку України чотири титули, половина з них була завдяки успішній грі першої ракетки країни Еліни Світоліної, пише 24 канал.

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В одиночному розряді Еліні не було рівних на турнірі WTA International в Страсбурзі і Монтерреї.

Катерина Бондаренко у парному розряді додала у свій актив титул у Монтерреї, а інша українка Надія Кіченок була найкращою у Хобарті.

Найбільш успішна нація у сезоні турнірів WTA (у титулах):

США – 10 Чехія – 9 Білорусь – 5 Румунія – 5 Нідерланди – 5 Україна – 4

Як перемагала Еліна Світоліна

У фіналі у Монтерреї Світоліна зустрілась проти Марі Бузкової. Тенісистки провели на корті аж три години, де сильнішою виявилась Еліна.

Українка у вирішальному сеті за рахунку 5:3 не подала на титул, але вже в наступному геймі на прийомі заробила подвійний матч-бол і добила суперницю дотепним укороченим. Цей титул став для української тенісистки першим у сезоні, який додав Світоліній психологічної стійкості.

Щодо фіналу в Страсбурзі українка здолала представницю Казахстану Єлену Рибакіну. Еліна класно розпочала поєдинок.

У вирішальній партії українці допоміг досвід і вона таки дотиснула суперницю. Для 26-річної Світоліної це вже 15-й титул WTA.