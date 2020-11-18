Україна – шоста за кількістю титулів WTA: хто найуспішніша серед українських тенісисток
Хоча цей тенісний сезон не був повним, але українкам таки вдалось здобути шість титулів WTA. Найкращою серед тенісисток з України стала Еліна Світоліна.
Цього року сезон у WTA-турі склав лише чотири місяці. Але без титулів українські тенісистки не залишились. Вони принесли у скарбничку України чотири титули, половина з них була завдяки успішній грі першої ракетки країни Еліни Світоліної, пише 24 канал.
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В одиночному розряді Еліні не було рівних на турнірі WTA International в Страсбурзі і Монтерреї.
Катерина Бондаренко у парному розряді додала у свій актив титул у Монтерреї, а інша українка Надія Кіченок була найкращою у Хобарті.
Найбільш успішна нація у сезоні турнірів WTA (у титулах):
- США – 10
- Чехія – 9
- Білорусь – 5
- Румунія – 5
- Нідерланди – 5
- Україна – 4
Як перемагала Еліна Світоліна
У фіналі у Монтерреї Світоліна зустрілась проти Марі Бузкової. Тенісистки провели на корті аж три години, де сильнішою виявилась Еліна.
Українка у вирішальному сеті за рахунку 5:3 не подала на титул, але вже в наступному геймі на прийомі заробила подвійний матч-бол і добила суперницю дотепним укороченим. Цей титул став для української тенісистки першим у сезоні, який додав Світоліній психологічної стійкості.
Щодо фіналу в Страсбурзі українка здолала представницю Казахстану Єлену Рибакіну. Еліна класно розпочала поєдинок.
У вирішальній партії українці допоміг досвід і вона таки дотиснула суперницю. Для 26-річної Світоліної це вже 15-й титул WTA.
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