Українська тенісистка Еліна Світоліна була визнана найкращою спортсменкою року за версією читачів журналу Cosmopolitan Україна.

Нагородження переможців у семи номінаціях відбулося 1 грудня в Києві, пише 24 канал.

До теми Світоліна увірвалась у топ-10 найуспішніших тенісисток за кількістю перемог

Перед тим редакція Cosmopolitan склала список номінантів для кожної з семи категорій. Після цього читачі голосували за своїх фаворитів.

Світоліна не могла сама отримати нагороду в Києві. Ще за тиждень до цього вона перебувала у Монте-Карло, де готувалася до початку нового сезону.