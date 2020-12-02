Еліна Світоліна стала найкращою спортсменкою року за версією Cosmopolitan Україна
Українська тенісистка Еліна Світоліна була визнана найкращою спортсменкою року за версією читачів журналу Cosmopolitan Україна.
Нагородження переможців у семи номінаціях відбулося 1 грудня в Києві, пише 24 канал.
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Перед тим редакція Cosmopolitan склала список номінантів для кожної з семи категорій. Після цього читачі голосували за своїх фаворитів.
Світоліна не могла сама отримати нагороду в Києві. Ще за тиждень до цього вона перебувала у Монте-Карло, де готувалася до початку нового сезону.
- Нагадаємо, що у 2020 році Еліна Світоліна виграла два турніри – у Монтерреї та Страсбурзі.
- На Australian Open Світоліна вилетіла в третьому колі, а на Ролан Гаррос дійшла до чвертьфіналу.
- 625 тисяч доларів склали гонорари тенісистки за 2020 рік.
- 2020 рік Світоліна закінчила на п'ятому місці в рейтингу WTA.
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