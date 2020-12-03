Жіноча тенісна асоціація (WTA) оголосила номінанток на звання найкращої тенісистки світу 2020 року. У списку не знайшлось місць українкам.

WTA оприлюднила список претенденток, який склали шість топових тенісисток світу. У рейтинг потрапили дві представниці Білорусі.

Оце так Світоліна увірвалась у топ-10 найуспішніших тенісисток за кількістю перемог

Хто потрапив у топ-6 найкращих

Софія Кенін (США)

Сімона халеп (Румунія)

Наомі Осака (Японія)

Аріна Соболенко (Білорусь)

Вікторія Азаренко (Білорусь)

Іга Швьонтек (Польща)

За нагороди голосують ЗМІ. Переможниця стане відома вже наступного тижня.

Хоча жодна з українських тенісисток не потрапила у цей список, але гру першої ракетки України відзначили у нашій країні. Еліна Світоліна стала найкращою спортсменкою року за версією Cosmopolitan Україна. Українка не змогла бути присутня на церемонії нагородження у Києві. Вона перебувала у Монте-Карло, де продовжувала підготовку до старту нового сезону.