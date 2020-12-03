Хто стане найкращою тенісисткою світу 2020 року: чи є у списку Світоліна
Жіноча тенісна асоціація (WTA) оголосила номінанток на звання найкращої тенісистки світу 2020 року. У списку не знайшлось місць українкам.
WTA оприлюднила список претенденток, який склали шість топових тенісисток світу. У рейтинг потрапили дві представниці Білорусі.
Оце так Світоліна увірвалась у топ-10 найуспішніших тенісисток за кількістю перемог
Хто потрапив у топ-6 найкращих
- Софія Кенін (США)
- Сімона халеп (Румунія)
- Наомі Осака (Японія)
- Аріна Соболенко (Білорусь)
- Вікторія Азаренко (Білорусь)
- Іга Швьонтек (Польща)
За нагороди голосують ЗМІ. Переможниця стане відома вже наступного тижня.
Хоча жодна з українських тенісисток не потрапила у цей список, але гру першої ракетки України відзначили у нашій країні. Еліна Світоліна стала найкращою спортсменкою року за версією Cosmopolitan Україна. Українка не змогла бути присутня на церемонії нагородження у Києві. Вона перебувала у Монте-Карло, де продовжувала підготовку до старту нового сезону.
- У цьому році тенісистка з України додала у свою скарбничку два титули – у Монтерреї та Страсбурзі. Поповнила свій бюджет 625 тисячами доларів. 2020 рік Еліна завершила на високому 5 місці у рейтингу WTA.
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