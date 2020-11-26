У 2020 році американка Софія Кенін найбільше збагатилась з усіх тенісисток світу, її бюджет поповнився понад 4 мільйонами доларів. У топ-100 увійшли відразу чотири українки, найкращою з яких стала Еліна Світоліна.

Вдалі виступи переможниці Australian Open Софії Кенін дозволили залишити далеко за спиною всіх суперниць. Рейтинг призових тенісисток повідомила пресслужба WTA.

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За минулий сезон вона заробила 4,3 мільйона доларів. Відразу за нею розташувалась японка Наомі Осака – 3,4 мільйона доларів. Трійку лідерок такого рейтингу замкнула Іга Швентек, яка представляє Польщу – близько 2,3 мільйона доларів.

Цікаво, що пандемія коронавірусу значно вплинула на заробіток тенісисток. У 2019 році лідеркою серед зароблених призових була Ешлі Барті, яка торік поповнила свій бюджет понад 11 мільйонами. У порівнянні з 2020 роком цей грошовий показник зменшився у тричі.

Топ-10 тенісисток, яка заробила найбільші призові у 2020 році (у мільйонах доларів)

Софія Кенін – 4,3 Наомі Осака – 3,4 Іга Швентек – 2,3 Вікторія Азаренко – 2 Гарбінє Мугуруса – 1,9 Сімона Халеп – 1,9 Петра Квітова – 1,5 Дженніфер Бреді – 1,3 Аріна Соболенко – 1,2 Еліз Мертенс – 1,1

Хто з українок заробив найбільше

Найбільше збагатилась перша ракетка України Еліна Світоліна, яка цього сезону здобула два титули. В одиночному розряді Еліні не було рівних на турнірі WTA International в Страсбурзі і Монтерреї. Українка посіла 5 місце у фінальному рейтингу WTA. За минулий сезон вона заробила 625 тисяч доларів, що на 200 тисяч менше, ніж у 2019 році.