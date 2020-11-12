Одіозний український боксер Іван Редкач продовжує коментувати перемогу Теофімо Лопеса над Василем Ломаченком. Він розповів, чому під час поєдинку вболівав за американця.

Конфлікт між Іваном Редкачем та Василем Ломаченком триває не один місяць. Перший завжди старається знаходити можливість затролити свого земляка. Цього разу Іван зізнався, чому вболівав за поразку українського боксера, поставивши чималу суму грошей за перемогу Лопеса. Про це він розповів під постом Теофімо у інстаграмі.

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Підтримка Редкача

Боксер з Америки виклав світлину зі своїм батьком, яку не обійшов стороною одіозний українець.

"Цей хлопець розбив Ломі серце. Хороша робота від команди Лопеса", – написав Редкач.

Підписники, які побачили цю відповідь припустили, що Редкач не підтримує Ломаченка через його політичну позицію.

Ломаченко може підтримувати будь-кого, це його вибір. Вболіваю за хороший бокс та хороший виступ Лопеса та його команди. Я за Теофімо через його мотивацію, прагнення до перемоги та його особистості. Щобільше, Лопес не пов'язаний з українською політикою та політичними поглядами Лома,

– прокоментував Іван.

Іван Редкач – 33-річний український боксер, який виступає в напівсередній вазі. Провів 30 поєдинків, здобув 23 перемоги та зазнав 5 поразок. У січні програв Денні Гарсії за право битися з чемпіоном світу за версією WBC.

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