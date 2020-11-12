Одиозный украинский боксер Иван Редкач продолжает комментировать победу Теофимо Лопеса над Василием Ломаченко. Он рассказал, почему во время поединка болел за американца.

Конфликт между Иваном Редкачем и Василием Ломаченко длится не один месяц. Первый всегда старается находить возможность затролить своего земляка. На этот раз Иван признался, почему болел за поражение украинского боксера, поставив немалую сумму денег за победу Лопеса. Об этом он рассказал под постом Теофимо в инстаграме.

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Поддержка Редкача

Боксер из Америки выложил фотографию со своим отцом, которую не обошел стороной одиозный украинец.

"Этот парень разбил Ломи сердце. Хорошая работа от команды Лопеса", – написал Редкач.

Подписчики, которые увидели этот ответ, предположили, что Редкач не поддерживает Ломаченко из-за его политической позиции.

Ломаченко может поддерживать любого, это его выбор. Болею за хороший бокс и хорошее выступление Лопеса и его команды. Я за Теофимо из-за его мотивации, стремления к победе и его личности. Более того, Лопес не связан с украинской политикой и политическими взглядами Лома,

- прокомментировал Иван.

Иван Редкач – 33-летний украинский боксер, выступающий в полусреднем весе. Провел 30 поединков, одержал 23 победы и потерпел 5 поражений. В январе проиграл Дэнни Гарсии за право сразиться с чемпионом мира по версии WBC.

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