Він обрав не той клуб, – Петраков назвав причину невиклику Луніна у збірну України
Джерело:ПРОФУТБОЛ Digital
Андрій Лунін не зіграв ще жодного матчу за Реал у сезоні-2021/2022. Тренер збірної України Олександр Петраков вважає, що голкіпер помилився із клубом.
Петраков: У нього є своя голова на плечах
Олександр Петраков прокоментував кар'єру Андрія Луніна у мадридському Реалі. Наставник добре знайомий з українським голкіпером.
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Тренер збірної України заявив, що не може викликати у команду воротаря, який два роки "гріє" лаву запасних у команді. Петраков запевнив, що не докоряє у цьому футболісту, але впевнений, що Андрій сам все розуміє.
На думку наставника синьо-жовтої команди, Лунін зробив помилку, обравши Реал. Українському голкіперу потрібно було знайти клуб, у якому б гравець отримував ігрову практику та зростав у професійному плані. Однак інший варіант у 2018 році обрав Андрій.
Мені здається, що він обрав не той клуб. Потрібно знаходити клуб за своїми можливостями і там грати. Реал – це барвисто, красиво. Але людині вже 23-й рік піде. Йому треба грати. Може, він цим займеться, не можу сказати. У нього є своя голова на плечах,
– сказав Петраков.
"Суха" кар'єра Луніна у Реалі
- На початку липня 2018 року Зоря сенсаційно оформила трансфер Андрія Луніна у Реал. Український воротар підписав контракт з одним із найкращих клубів світу до кінця червня 2024 року.
- Спершу футболіст був у захваті від такого переходу, але відсутність ігрової практики почала нагнітати цю ситуацію. Тренери Реала давали обіцянки випустити українця на поле, але не дотримували свої слова.
- За час проведений у "Королівському клубі" Лунін лише одного разу виходив на футбольне поле в офіційному матчі. Сталось це у Кубку Іспанії, коли мадридці ганебно вилетіли від Алькояно (2:1).
- Реал не дає ігрової практики українцю, але й не планує його відпускати в іншу команду.
- Андрій слухав усі ці обіцянки та красиві слова, але не витримав. Лунін попросив Реал виставити його на трансферний ринок влітку 2022 року.
- Нещодавно у ЗМІ поширювалась інформація, що футболістом зацікавився Лілль. Також раніше воротарем цікавився цілий ряд іспанських клубів.