Шевченко: Дуже чекаю, коли повернуться травмовані

Дженоа вже протягом 13-ти матчів не знає смаку перемог. І навіть прихід Андрія Шевченка не змінив ситуацію. Востаннє команда перемагала ще у вересні у поєдинку з Кальярі (2:3).

Цікаво Три переваги Шевченка: співвласник Дженоа не заперечив придбання клубу з України

Колишній наставник збірної України прокоментував складну ситуацію у команді та назвав головні причини поразки. На його думку, Дженоа для перемог не вистачає кадрового потенціалу. Також клуб зіткнувся зі щільним та серйозним графіком поєдинків Серії А.

Дуже чекаю, коли повернуться травмовані, це стосується усіх, але зокрема Ровелли та Стураро. Сподіваюсь, що перед дербі з Сампдорією у п'ятницю хтось повернеться у склад. Розумію, що фанати просять перемог, і ми зробимо усе, щоб добитись успіху у дербі. У нас складний календар, але рухаємось далі,

– сказав Шевченко.

Складна ситуація

Після призначення українського тренера "грифони" зазнали трьох поразок – від Роми (0:2), Мілана (0:3) та Ювентуса (2:0). А ще одного разу розписали "суху" мирову з Удінезе (0:0). Клуб із Генуї ще не забивав під керівництвом Шевченка.