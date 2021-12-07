Петраков: У нього є своя голова на плечах

Олександр Петраков прокоментував кар'єру Андрія Луніна у мадридському Реалі. Наставник добре знайомий з українським голкіпером.

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Тренер збірної України заявив, що не може викликати у команду воротаря, який два роки "гріє" лаву запасних у команді. Петраков запевнив, що не докоряє у цьому футболісту, але впевнений, що Андрій сам все розуміє.

На думку наставника синьо-жовтої команди, Лунін зробив помилку, обравши Реал. Українському голкіперу потрібно було знайти клуб, у якому б гравець отримував ігрову практику та зростав у професійному плані. Однак інший варіант у 2018 році обрав Андрій.

Мені здається, що він обрав не той клуб. Потрібно знаходити клуб за своїми можливостями і там грати. Реал – це барвисто, красиво. Але людині вже 23-й рік піде. Йому треба грати. Може, він цим займеться, не можу сказати. У нього є своя голова на плечах,

– сказав Петраков.

"Суха" кар'єра Луніна у Реалі