Ще один претендент на українця

Андрій Лунін продовжує чекати свого шансу у Реалі. Український воротар програє конкуренцію за місце в основі бельгійцю Тібо Куртуа, тому повинен тішитись лише кріслом на лаві для запасних.

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Голкіперу така ситуація не до вподоби, тому він готовий покинути "Королівський клуб" для здобуття ігрової практики. За інформацією ЗМІ, українцем цікавляться відразу декілька команд Європи, а тепер додалась ще одна – Лілль, який представляє чемпіонат Франції.

Чинний чемпіон країни вже нібито зробив пропозицію клубу з Мадрида. Лілль хотів би орендувати 22-річного стража воріт збірної України до кінця цього сезону-2021/2022.

Лілль – чемпіон Франції у сезоні-2020/2021.

У новому сезоні французький клуб виступає не так вдало. За 13 зіграних матчів Лілль посідає лише 13 місце серед 20 команд у французькій Лізі. Лілль набрав 16 очок.

Французька команда перебуває у пошуках голкіпера, тому звернула увагу на Луніна, який і так "гріє" лаву запасних "вершкових". Однак Реал не відповів на запит оренди від французького клубу.

До теми. Послугами Луніна були нібито були зацікавлені Гранада, Хетафе, Кадіс та Еспаньйол. Також турецький Бешикташ не проти був бачити Луніна у своєму складі. Але усі ці зацікавленості залишились на рівні чуток.

Складна ситуація Луніна у Реалі