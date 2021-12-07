Петраков: У него есть своя голова на плечах

Александр Петраков прокомментировал карьеру Андрея Лунина в мадридском Реале. Наставник хорошо знаком с украинским голкипером.

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Тренер сборной Украины заявил, что не может вызвать в команду вратаря, два года "греющего" скамейку запасных в команде. Петраков заверил, что не упрекает этого футболиста, но уверен, что Андрей сам все понимает.

По мнению наставника сине-желтой команды, Лунин совершил ошибку, выбрав Реал. Украинскому голкиперу нужно было найти клуб, в котором бы игрок получал игровую практику и рос в профессиональном плане. Однако другой вариант в 2018 году выбрал Андрей.

Мне кажется, что он выбрал не тот клуб. Нужно находить клуб по своим возможностям и там играть. Реал – это красочно, красиво. Но человеку уже 23-й год пойдет. Ему нужно играть. Может, он займется этим, не могу сказать. У него есть своя голова на плечах,

– сказал Петраков.

"Сухая" карьера Лунина в Реале