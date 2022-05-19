Весь світ засуджує війну, яку розв'язала Росія, – Шевченко

За словами Шевченка, весь цивілізований світ підтримує Україну. Проте є країни, які займають нейтральну позицію.

Варте уваги Поки в Україні війна, росіян не має бути у світовому спорті, – ексклюзивний коментар Шевченка

Повна підтримка. Європейські країни, включаючи світову спільноту, підтримують Україну, але є країни, які приймають нейтральну позицію. Весь світ засуджує війну, яку розв'язала Росія проти нашого народу. Ми маємо підтримку. З тими людьми, з якими спілкуюся я – дуже велика аудиторія. Вони дуже підтримують Україну, – зазначив екснаставник "синьо-жовтих".

Також легенда світового футболу розповів про підтримку від легендарних гравців. Він назвав ім'я футболіста, який, на його думку, найбільше допомагає Україні.

Вважаю, що це Роберт Левандовський, капітан збірної Польщі. Він дуже багато зробив. В Англії на рівні Прем'єр-ліги є підтримка команд, в Італії теж. Кожна команда завжди перед грою робить пости, робить фотографії "Зупиніть війну". Тут є певна кампанія, яка сьогодні йде на те, щоб зупинити цю війну та допомогти Україні,

— сказав Шевченко.

Постійна підтримка польського футболіста

Робер Левандовський з перших днів повномасштабної російсько-української війни висловлює свою підтримку Україні.

Він неодноразово звертався до світової спільноти з проханням допомогти українському народу.

Футболіст виступав за відсторонення росіян та білорусів від світового спорту. А також поляк виставив на аукціон свою футболку збірної, виручені кошти пожертвують на потреби ЗСУ.

Також наприкінці квітня Левандовський отримав престижну нагороду Laureus за унікальні здобутки. У своєму інстаграмі він звернувся до підписників та наголосив, що "немає спорту без миру".

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