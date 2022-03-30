Левандовський: Польща не залишать Україну

Поляк вирішив продати свою футболку національної збірної з написом Stop War на аукціоні eBay.

Читайте також Польські фанати під час матчу відбору ЧС-2022 передали вогняний "привіт" Росії: промовисте відео

Суперзірковий спортсмен передав свою футболку з благодійного товариського матчу проти Шотландії для серії аукціонів World Sports For Ukraine, яку проводить Tribuna.com разом із волонтерською організацією Ukraine Alive 2022 та Білоруським фондом спортивної солідарності на підтримку української армії.

Вільний світ, вільна Польща не залишать вільну Україну. Не здавайтеся, ми з вами. Наші двері широко відкриті для вас. Ви виграєте цей найважчий у вашому житті матч. Ви не самі,

– сказав Левандовський.

Стартова ціна – 2 500 доларів США.

На аукціонному майданчику будуть виставлені як справжні артефакти, так і рідкісні спортивні речі, які належать спортсменам. Торги вже розпочались та триватимуть до 6 квітня.

В рамках серії аукціонів World Sports For Ukraine допомогти Україні уже зголосились Станіслав Горуна, Андрій Ярмоленко, Станіслав Горуна, Сергій Ребров, Данило Сікан, Віктор Коваленко, Олена Овчиннікова та інші.