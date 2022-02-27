Польський форвард вийшов на матч проти Айнтрахта з синьо-жовтою капітанською пов'язкою. Футболіст після самого поєдинку написав пост у своєму інстаграмі зі словами підтримки Україні.

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Рішення надіти таку капітанську пов'язку я прийняв уранці. Ми всі знаємо, що відбувається, і весь світ це не сприймає. Ми маємо підтримати Україну. Я навіть не міг подумати, що таке може статися. Це жахливо. Усі проти війни,

– сказав футболіст.

Збірна Польщі першою відмовилася грати проти команди з Росії у плей-офф відбору на чемпіонат світу-2022 заявили. спершу про це заявив президент Польського футбольного союзу Цезарій Кулеша. Потім свої думки почали висловлювати й футболісти національної команди.

Це рішення підтримав і сам президент Польщі, який наголосив, що з "бандитами нічого грати".

Слідом за поляками збірна Швеції відмовилася від гри проти Росії. 27 лютого про відмову грати з росіянами заявила і збірна Чехії.



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