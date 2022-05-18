Шевченко: Професійні спортсмени позбавлені можливості тренуватися

В ексклюзивному коментарі для 24 каналу Шевченко розповів, як світовий спорт підтримує Україну. За словами легендарного футболіста, весь цивілізований світ на боці нашої країни.

Читайте також Шевченко розкрив деталі благодійного матчу за участі Мессі та інших зірок

Світовий футбол вже давно підтримує нашу країну з перших днів війни. УЄФА та ФІФА чітко відреагували на агресію Росії, на війну, яку вона розв'язала у нас. Це бан російських клубів та відсторонення російської збірної від чемпіонату світу. Вона продовжує підтримувати Україну,

– сказав Шевченко.

Вже неодноразово екснаставник "синьо-жовтих" запевняв, що російські спортсмени повинні бути відстороненими від світового спорту. Він вважає, що їхнє повернення до міжнародної арени є неможливим, доки в Україні триває війна.

"Сьогодні наші діти позбавлені можливості тренуватися, грати на майданчиках та продовжувати нормальне життя. Професійні спортсмени також позбавлені можливості тренуватися. Їм доводиться виїжджати та підтримувати форму. Поки в Україні триває війна, я вважаю, що жоден російський спортсмен не повинен брати участь у жодному міжнародному турнірі", – наголосив Шевченко.

Шевченко одягне футбольну форму заради України

Вболівальники знову зможуть побачити Андрія Шевченка на футбольному полі. Колишній тренер збірної України зіграє у двох благодійних поєдинках на підтримку України.

12 травня Шевченко зіграє у благодійному матчі на підтримку України у складі збірної світу. Поєдинок відбудеться у Лондоні. Сам футболіст зазначив, що "ніколи ще гра не була такою важливою".

Також легендарний футболіст вийде на поле у благодійному поєдинку в Мілані. У матчі також зіграють інші зірки – Ліонель Мессі, Франческо Тотті, Андреа Пірло, Веслі Снейдер, Хав'єр Дзанетті, Філіппо Індзагі, Пауло Дібала та інші зірки.

За його словами, організатором поєдинку є колишній нападник Барселони Самуель Ето'О. Частину виручених коштів спрямують на допомогу Україні.

Зверніть увагу! Шевченко став першим амбасадором UNITED 24. За словами глави держави, легендарний український футболіст має величезну довіру на міжнародній арені.