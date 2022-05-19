Шевченко: Весь мир осуждает войну, которую развязала Россия

По словам Шевченко, весь цивилизованный мир поддерживает Украину. Однако есть страны, занимающие нейтральную позицию.

Стоит внимания Пока в Украине война, россиян не должно быть в мировом спорте, – комментарий Шевченко

"Полная поддержка. Европейские страны, включая мировое сообщество, поддерживают Украину, но есть страны, принимающие нейтральную позицию. Весь мир осуждает войну, развязанную Россией против нашего народа. У нас есть поддержка. С теми людьми, с которыми я общаюсь – очень большая аудитория. Они очень поддерживают Украину", – отметил экснаставник "сине-желтых".

Также легенда мирового футбола рассказала о поддержке от легендарных игроков. Он назвал имя футболиста, который, по его мнению, больше всего помогает Украине.

Считаю, что это Роберт Левандовски, капитан сборной Польши. Он очень многое сделал. В Англии на уровне Премьер-лиги есть поддержка команд, в Италии тоже. Каждая команда всегда перед игрой делает посты, делает фотографии "Остановите войну". Здесь есть определенная кампания, которая сегодня идет на то, чтобы остановить эту войну и помочь Украине,

– сказал Шевченко.

Постоянная поддержка польского футболиста

Робер Левандовски с первых дней полномасштабной русско-украинской войны выражает свою поддержку Украине.

Он неоднократно обращался в мировое сообщество с просьбой помочь украинскому народу.

Футболист выступал за отстранение россиян и белорусов от мирового спорта. А также поляк выставил на аукцион свою футболку сборной, вырученные средства пожертвуют на нужды ВСУ.

Также в конце апреля Левандовски получил престижную награду Laureus за уникальные достижения. В своем инстаграмме он обратился к подписчикам и подчеркнул, что "нет спорта без мира".

Возвращение легенды