Шевченко: Весь мир осуждает войну, которую развязала Россия
По словам Шевченко, весь цивилизованный мир поддерживает Украину. Однако есть страны, занимающие нейтральную позицию.
Стоит внимания Пока в Украине война, россиян не должно быть в мировом спорте, – комментарий Шевченко
"Полная поддержка. Европейские страны, включая мировое сообщество, поддерживают Украину, но есть страны, принимающие нейтральную позицию. Весь мир осуждает войну, развязанную Россией против нашего народа. У нас есть поддержка. С теми людьми, с которыми я общаюсь – очень большая аудитория. Они очень поддерживают Украину", – отметил экснаставник "сине-желтых".
Также легенда мирового футбола рассказала о поддержке от легендарных игроков. Он назвал имя футболиста, который, по его мнению, больше всего помогает Украине.
Считаю, что это Роберт Левандовски, капитан сборной Польши. Он очень многое сделал. В Англии на уровне Премьер-лиги есть поддержка команд, в Италии тоже. Каждая команда всегда перед игрой делает посты, делает фотографии "Остановите войну". Здесь есть определенная кампания, которая сегодня идет на то, чтобы остановить эту войну и помочь Украине,
– сказал Шевченко.
Постоянная поддержка польского футболиста
- Робер Левандовски с первых дней полномасштабной русско-украинской войны выражает свою поддержку Украине.
- Он неоднократно обращался в мировое сообщество с просьбой помочь украинскому народу.
- Футболист выступал за отстранение россиян и белорусов от мирового спорта. А также поляк выставил на аукцион свою футболку сборной, вырученные средства пожертвуют на нужды ВСУ.
- Также в конце апреля Левандовски получил престижную награду Laureus за уникальные достижения. В своем инстаграмме он обратился к подписчикам и подчеркнул, что "нет спорта без мира".
Возвращение легенды
- Шевченко стал первым послом UNITED 24. По словам главы государства, у легендарного украинского футболиста огромное доверие на международной арене.
- Украинский специалист снова выйдет на футбольное поле. Шевченко 12 июня сыграет в благотворительном поединке в поддержку Украины в Лондоне. Бывший наставник "сине-желтых" будет играть за сборную мира.
- Также легендарный футболист выйдет на поле в благотворительном поединке в Милане. В матче также сыграют другие звезды – Лионель Месси, Франческо Тотти, Андреа Пирло, Уэсли Снейдер, Хавьер Дзанетти, Филиппо Индзаги, Пауло Дибала и другие звезды.