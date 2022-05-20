Вімблдон позбавили очок через відсторонених тенісистів із Росії та Білорусі

Жіноча асоціація тенісу (WTA) вслід за ATP остаточно вирішила не нараховувати очок за виступ на Вімблдоні-2022. І це все через мовчазних російських та білоруських тенісистів.

WTA підтримала ATP

Жіноча асоціація тенісу прийняла складне рішення щодо рейтингових очок за виступ на Вімблдоні. У заяві виконавчий директор WTA Стів Саймон пояснив рішення Асоціації не нараховувати бали за турнір у Великій Британії.

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У заяві засудили напад Росії, побажали Україні миру та якнайшвидшого закінчення війни, але впевнені, що відсторонення російських та білоруських тенісистів від Вімблдону є неправильним. У WTA запевняють, що спортсмени не повинні страждати через свою національність чи дії влади рідної країни.

Нещодавні рішення, прийняті Всеанглійським клубом тенісу на траві (AELTC) і Асоціацією тенісу на траві (LTA), заборонити спортсменам брати участь у майбутніх змаганнях на траві Великої Британії, порушують цей фундаментальний принцип, який чітко втілений у правилах WTA, турнірів Гренд Слем та угоді WTA з турнірами Гренд Слем,

– йдеться у поясненні.

В Асоціації зауважили, що готові змінити своє рішення, якщо AELTC перегляне відсторонення російських та білоруських тенісистів.

"Ми зберігаємо надію та готові переоцінити нарахування очок, якщо знайдемо рішення, яке має консенсус з усіх сторін і дасть нашим гравцям можливість змагатися в єдиному середовищі", – з надією написали у WTA.

Також під ці санкції потрапили турніри у Ноттінгемі, Бірмінгемі та Істборні. Щоправда, очки залишаться через те, що тенісисти ворожих країн паралельно виступатимуть на інших змаганнях.

Бан тенісистів не підтримали топові "колеги по цеху"

Організатори Вімблдону офіційно оголосили про усунення російських та білоруських тенісистів від престижного турніру. Це рішення справедливе, якщо дивитись на ті жахи, які ці ворожі країни зробили в Україні.

У тенісному колі доволі неоднозначно відреагували на бан росіян та білорусі. Рафаель Надаль, Новак Джокович, який раніше пропонував свою допомогу Україні через нашого Сергія Стаховського, Паула Бадоса, Олександр Бублік, Енді Маррей та інші.

Натомість українські тенісистки повністю підтримали таке жорстке рішення. Українці не знають, як виходити на один корт із суперниками, поки їх країни вбивають мирне населення України.

Перша ракетка Росії Данило Медведєв вперше прокоментував війну в Україні, але зробив це дуже нейтрально. Тенісист заявив, що йому прикро через ситуацію, яка склалась в Україні, але водночас не засудив агресію своєї країни.