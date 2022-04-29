Ястремська: Інші наші гравці також його підтримують

Даяна Ястремська не розуміє, як би вона виходила на корт проти тенісистів, які підтримують божевільні рішення Володимира Путіна. Українка повністю підтримує відсторонення росіян та білорусів від престижного турніру.

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Одеситка впевнена, що зняття очок у рейтингу неабияк розлютить багатьох тенісистів.

Як би я змогла грати проти цих гравців на турнірі, коли весь світ говорить про війну проти України? Тому я думаю, що рішення, яке вони ухвалюють, правильне. Інші наші гравці також його підтримують. Що стосується позиції ATP та WTA про можливе зняття очок, думаю, що цей момент не пов'язаний з тим, що вони прийняли проти гравців з Росії та Білорусі. Звичайно, якщо вони знімуть очки, багато гравців дуже розлютиться,

– сказала Ястремська.

Зверніть увагу. Вімблдон стартує 27 червня та триватиме до 10 липня на лондонському корті.

Відзначимо, що Даяна Ястремська наразі виступає на 1000-нику у Мадриді. Українка вдало пройшла кваліфікаційну сітку та вже отримала першу перемогу в основі. Даяна вийшла у друге коло завдяки відмові суперниці.

Цікаво, що влада Італії вимагає усунути від змагань російських та білоруських тенісистів від Мастерсу у Римі.