Італія проти тенісистів із ворожих країн

Мастерс у Римі може відбутись без представників Росії та Білорусі. Влада Італії вимагає організаторів турніру відсторонити від участі тенісистів цих країн.

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Таке рішення підтримує президент НОК Італії Джованні Малаго. Італійці не хочуть бачити тенісистів із ворожих країн.

Нагадаємо, що 20 квітня офіційно відсторонили росіян та білорусів від Вімблдону-2022. Російський тенісист Андрій Рубльов вже відреагував на таке рішення уряду. Він заявив, що не бачить у цьому рішення жодної логіки.