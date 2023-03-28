21 березня колишній лідер Динамо вперше став батьком. Дружина футболіста Романа народила йому сина, якого назвали Леон. У перші дні після народження первістка Циганков не міг бути поруч із родиною, адже був у розташуванні збірної України.

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Поповнення у футбольній родині

"Синьо-жовті" на чолі з Русланом Ротанем привітали новоспеченого татуся з поповненням у його сім'ї. Після матчу проти Англії, у якому, на жаль. українці без шансів програли 2:0, Віктор одразу полетів до родини.

27 березня правий вінгер Жирони виклав перші світлини з сином.

Леон Циганков 21.03.2023. Це справжнє щастя,

– підписав фото Віктор.



Леон Циганков / Фото з інстаграму Віктора Циганкова

Також Циганков показав, як його домашній улюбленець стежить за сином. Віктор кумедно назвав свою красиву собаку "старшим братом".

Старший брат усе контролює,

– додав футболіст.



Віктор Циганков проводить час із сином / Фото з інстаграму футболіста

Тепер у Віктора з'явилась додаткова мотивація ще більше феєрити у Ла Лізі. Впевнені, що у наступному матчі Циганков буде робити усе можливе, аби відзначитись голом та присвятити його новонародженому сину та дружині.

Наразі в активі українського футболіста 3 голи та 3 асисти у 7 зіграних поєдинках. Нагадаємо, що українець перебрався в Іспанію лише 17 січня 2023 року, підписавши контракт до кінця червня 2027 року, а вже закохав у себе місцевих фанатів.

У відбірковому матчі на Євро-2024 не допоміг Україні врятуватись від поразки 2:0. Віктор з'явився на полі лише по ходу другого тайму.

До слова. Наступний матч Жирона проведе вдома 1 квітня. Суперником клубу українця буде Еспаньйол. Початок зустрічі о 15:00.