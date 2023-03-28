21 березня колишній лідер Динамо вперше став батьком. Дружина футболіста Романа народила йому сина, якого назвали Леон. У перші дні після народження первістка Циганков не міг бути поруч із родиною, адже був у розташуванні збірної України.
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Поповнення у футбольній родині
"Синьо-жовті" на чолі з Русланом Ротанем привітали новоспеченого татуся з поповненням у його сім'ї. Після матчу проти Англії, у якому, на жаль. українці без шансів програли 2:0, Віктор одразу полетів до родини.
27 березня правий вінгер Жирони виклав перші світлини з сином.
Леон Циганков 21.03.2023. Це справжнє щастя,
– підписав фото Віктор.
Леон Циганков / Фото з інстаграму Віктора Циганкова
Також Циганков показав, як його домашній улюбленець стежить за сином. Віктор кумедно назвав свою красиву собаку "старшим братом".
Старший брат усе контролює,
– додав футболіст.
Віктор Циганков проводить час із сином / Фото з інстаграму футболіста
Тепер у Віктора з'явилась додаткова мотивація ще більше феєрити у Ла Лізі. Впевнені, що у наступному матчі Циганков буде робити усе можливе, аби відзначитись голом та присвятити його новонародженому сину та дружині.
Наразі в активі українського футболіста 3 голи та 3 асисти у 7 зіграних поєдинках. Нагадаємо, що українець перебрався в Іспанію лише 17 січня 2023 року, підписавши контракт до кінця червня 2027 року, а вже закохав у себе місцевих фанатів.
- Віктор став першим українським футболістом, який забив два голи в одному матчі Ла Ліги. Сталось це у попередній грі проти Райо Вальєкано, коли Циганков приніс Жироні виїзну нічию 2:2.
- Пресслужба Ла Ліги навіть присвятила цьому досягненню Віктора окрему публікацію у своїх соцмережах.
- Іспанські уболівальники вже співають оди українському правому вінгеру.
- Дубль у ворота Райо дозволив колишньому динамівцю увійти у символічні збірні туру Ла Ліги.
У відбірковому матчі на Євро-2024 не допоміг Україні врятуватись від поразки 2:0. Віктор з'явився на полі лише по ходу другого тайму.