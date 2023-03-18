Райо Вальєкано – Жирона 2:2

Голи: Паласон, 23, Трехо, 34 – Циганков, 29, 52.

Взимку Віктор Циганков залишив Динамо задля кар'єри в топ-лізі. Вінгер збірної України за 5 мільйонів євро перебрався до іспанської Жирони, пише 24 канал.

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Спершу Циганков виходив лише на заміну, але зрештою тренер почав ставити його в основу. І українець виправдав довіру. В останніх чотирьох іграх за Жирону Віктор відзначився одним голом та трьома асистами.

Вийшов ексдинамівець з перших хвилин і на виїзний матч 26 туру Ла Ліги проти Райо Вальєкано. Вже у середині першого тайму Циганков відкрив рахуноку. Після подачі з флангу удар Кастельяноса парирував кіпер мадридців, але Віктор опинився першим на добиванні.

Правда, перед та після цього Жирона пропустила по голу, а перед перервою могла ще раз капітулювати, але хавбек Райо Трехо не реалізував пенальті.

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Другий тайм почався за рахунку 2:1 на користь господарів, але досить швидко Жирона відновила паритет. І знову голом відзначився Циганков, який відгукнувся на простріл Каррери з флангу та пробив Дімітрієвскі.

Це дозволило Віктору оформити перший дубль у футболці каталонців. Райо на правах господаря кинувся відіграватись, але Жирона витримала тиск і зберігла нічийний результат.

Каталонці залишаються на 11 місці, у п'яти балах від єврокубкової зони. Що ж стосується особисто Циганкова, то він став першим українським автором дубля в Ла Лізі. Всього у семи поєдинках за Жирону він забив записав на свій рахунок по три голи та асисти.