Віктор Циганков став першим українцем, який оформив дубль у чемпіонаті Іспанії. Ця унікальна подія відбулася у матчі 26-го туру Ла Ліги між Райо Вальєкано та Жироною (2:2). Проте цим досягнення екслідера Динамо не обмежуються.

До теми Феєрія Циганкова: дубль ексгравця Динамо врятував Жирону від поразки в Ла Лізі – відео

Циганков – найкращий гравець туру за версією SofaScore

Авторитетний статистичний портал SofaScore включив Циганкова до збірної тижня із найвищою оцінкою – 8,7 балів.

Збірна 26-го туру від SofaScore / скриншот SofaScore

WhoScored теж включив рудоволосого вінгера до одинадцяти кращих. Проте аналітики оцінили досягнення Віктора нижчою оцінкою – 8,4 бала.

Збірна 26-го туру від WhoScored / скриншот WhoScored