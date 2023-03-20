Віктор Циганков став першим українцем, який оформив дубль у чемпіонаті Іспанії. Ця унікальна подія відбулася у матчі 26-го туру Ла Ліги між Райо Вальєкано та Жироною (2:2). Проте цим досягнення екслідера Динамо не обмежуються.
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Циганков – найкращий гравець туру за версією SofaScore
Авторитетний статистичний портал SofaScore включив Циганкова до збірної тижня із найвищою оцінкою – 8,7 балів.
Збірна 26-го туру від SofaScore / скриншот SofaScore
WhoScored теж включив рудоволосого вінгера до одинадцяти кращих. Проте аналітики оцінили досягнення Віктора нижчою оцінкою – 8,4 бала.
Збірна 26-го туру від WhoScored / скриншот WhoScored
- Нагадаємо, що після семи зіграних матчів за Жирону на рахунку Циганкова вже 3 забиті м'ячі та 3 гольові передачі.
- Будемо сподіватися, що з такою грою Віктор не затримається в середнячку Ла Ліги та приверне увагу топ-клубів.
- У наступному турі Жирона зіграє проти Еспаньола. Матч відбудеться 1 квітня.