21 марта бывший лидер "Динамо" впервые стал отцом. Жена футболиста Романа родила ему сына, которого назвали Леоном. В первые дни после рождения первенца Цыганков не мог быть рядом с семьей, ведь находился в расположении сборной Украины.
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Пополнение в футбольной семье
"Сине-желтые" во главе с Русланом Ротанем поздравили новоиспеченного папу с пополнением в его семье. После матча против Англии, в котором, к сожалению. украинцы без шансов проиграли 2:0, Виктор сразу улетел в семью.
27 марта правый вингер Жироны изложил первые фотографии с сыном.
Леон Цыганков 21.03.2023. Это настоящее счастье,
– подписал фото Виктор.
Леон Цыганков / Фото из инстаграмма Виктора Цыганкова
Также Цыганков показал, как его домашний питомец следит за сыном. Виктор смешно назвал свою красивую собаку "старшим братом".
Старший брат все контролирует,
– добавил футболист.
Виктор Цыганков проводит время с сыном / Фото с инстаграмма футболиста
Теперь у Виктора появилась дополнительная мотивация еще большего феерить в Ла Лиге. Уверены, что в следующем матче Цыганков будет делать все возможное, чтобы отличиться голом и посвятить его новорожденному сыну и жене.
Сейчас в активе украинского футболиста 3 гола и 3 асиста в 7 сыгранных поединках. Напомним, что украинец перебрался в Испанию только 17 января 2023, подписав контракт до конца июня 2027, а уже влюбил в себя местных фанатов.
- Виктор стал первым украинским футболистом, забивший два гола в одном матче Ла Лиги. Произошло это в предыдущей игре против Райо Вальекано, когда Цыганков принес Жирони выездную ничью 2:2.
- Пресс-служба Ла Лиги даже посвятила этому достижению Виктора отдельную публикацию в своих соцсетях.
- Испанские болельщики уже поют оды украинскому правому вингеру.
- Дубль в ворота Райо разрешил бывшему динамовцу войти в символические сборные тура Ла Лиги.
В отборочном матче на Евро-2024 не помог Украине спастись от поражения 2:0. Виктор появился на поле только по ходу второго тайма.