Цієї зими Віктор Циганков залишив київське Динамо. Вінгер збірної України переїхав у іспанську Жирону за 5 мільйонів євро і вже почав феєрити.

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У семи матчах вінгер забив 3 голи та віддав три результативні передачі. Також у Віктора є позитивні новини і в особистому житті. 23 березня його дружина Романа народила хлопця.

Це перша дитина в сім'ї 25-річного футболіста. Футболісти та тренерський штаб збірної України привітали Віктора із такою подією, підготувавши святковий торт. "Не зупиняйся. Давай, працюй ще", – пожартував в.о. наставника команди Руслан Ротань.

Як збірна України вітала Циганкова:

Віктор познайомився з Романою ще у 2018-му, а через три роки зробив їй пропозицію. У червні минулого року пара розписалась. Друга половинка ексгравця Динамо родом з Вінниці, але навчання проходить у США, у Державному університеті Кента.

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Відзначимо, що зараз Циганков разом зі збірною України готується до першого матчу кваліфікації Євро-2024. У неділю, 26 березня, "синьо-жовті" зіграють в Лондоні проти Англії. За свою кар'єру вінгер провів 42 матчі у футболці національної команди, забивши 7 голів.

Важливо знати. Матч Англія – Україна пройде в Лондоні на стадіоні "Вемблі" у неділю, 26 березня. Пряма трансляція поєдинку буде доступна на "Суспільному", а також онлайн-сервісі Megogo. Початок – о 19:00 за київським часом.