Пресслужба Ла Ліги не перестає приємно дивуватись результативною грою Віктора Циганкова. за свої сім зіграних матчів українець відзначився вже трьома голами та такою ж кількістю асистів.

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Іспанія у шоці від гри колишнього динамівця

Перед від'їздом у збірну України Циганков оформив дубль за Жирону у ворота Райо Вальєкано. Саме цим голам Ла Ліга присвятила крутезну публікацію у своїх соціальних мережах. У Ла Лізі порівняли правого вінгера з "ураганом", який зносить усе на своєму шляху.

Віктор став першим українським футболістом, який забив два голи в одному матчі в іспанській першості. Іспанські уболівальники вже співають оди Віктору, який вже закохав їх у себе.

Відзначимо, що своїми результативними ударами Циганков приніс виїзну нічию Жироні 2:2. Його новий клуб йде на 12-му місці у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 31 бал.



Ла Ліга присвятила публікацію Віктору Циганкову / Фото з твітеру іспанської першості

Дубль у ворота Райо дозволив Віктору увійти у символічні збірні туру Ла Ліги.

Нагадаємо, що Циганков перебрався у Жирону 17 січня 2023 року, підписавши контракт до кінця червня 2027 року.

Цікаво, що у Циганкова буде додаткова мотивація у матчі проти Англії. Напередодні поєдинку Віктор вперше став батьком. Дружина футболіста народила хлопчика. У збірній вже привітали новоспеченого татуся з радісною звісткою.

До слова. Свою гольову феєрію Циганков зможе продовжити вже 26 березня у грі кваліфікації на Євро-2024 проти Англії. Стартовий свисток нідерландського судді пролунає на "Вемблі" о 19:00 (за Києвом).