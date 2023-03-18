Віктор Циганков розпочав поєдинок зі старту. Вже на 29-й хвилині українець подякував тренеру за довіру. Віктор першим був на добиванні та запхав м'яч у ворота Райо Вальєкано. Своїм голом український футболіст зрівняв цифри на табло 1:1.

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Ще у першому таймі Райо знову першим повело у рахунку 2:1, але у другій 45-хвилинці за справу знову взявся колишній динамівець. Циганков вдало в один дотик замкнув передачу з флангу та пробив повз голкіпера, зробивши рахунок вдруге рівним 2:2.

На жаль, два м'ячі українця не дозволили його команді здобули вольову перемогу. Матч закінчився результативною мировою 2:2, а Циганков став першим українським футболістом, який оформив дубль в іспанській Ла Лізі.

Також Віктор є шостим українцем, який відзначався голом у Ла Лізі. До цього моменту вже мав у своєму активі дебютний м'яч у футболці Жирони. Було це ще у ворота Альмерії, коли "жирондинці" розгромили суперника з рахунком 6:2.

Також в активі Циганкова у новій команді 3 асисти у семи зіграних поєдинках.

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