Два голи влетіло у ворота Севільї завдяки ударам Хуанпе та Кастельяноса, який в останніх двох матчах забив аж п'ять м'ячів. Асистував Валентину у другому взятті воріт Севільї якраз Віктор Циганков.

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Чергова відзнака від клубу

Українець не став бити, а віддав під удар нападнику Жирони. Кастельянос зробив рахунок у матчі 0:2 та поставив крапку у поєдинку – 0:2 на користь каталонського клубу.

Після поєдинку в офіційному твітері Жирони високо оцінили гру Циганкова в останній зустрічі. Пресслужба жирондинців виставила світлину Віктора з матчу, додала потужний підпис та два смайли – магічну паличку та прапор України.

Українська магія,

– підписали публікацію.



Жирона оцінила гру Циганкова / Скриншот із твітеру іспанського клубу

Раніше у Ла Лізі порівнювали гру Циганкова із "ураганом". Віктор лише у середині січня 2023 року перебрався у Жирону, а вже встиг закохати у себе місцевих фанатів та тренерів команди. Циганков після дублю у матчі проти Райо Вальєкано став першим українським футболістом, який забив два голи в одному матчі Ла Ліги.

Успішний старт правого вінгера в Іспанії дозволив Жироні підвищити цінник на Циганкова. Клуб хоче отримати за Віктора не менше 20 мільйонів євро. Контракт правого вінгера з іспанським колективом розрахований до кінця червня 2027 року.

За нову команду українець провів вже 13 матчів, у яких відзначився 3 голами та 4 асистами. Жирона з 44 очками після 32-х турів йде на 8-му місці у Ла Лізі. До зони єврокубків відставання у 5 балів.