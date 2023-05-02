Віктор Циганков вийшов у стартовому складі Жирони та був активним в атакувальній стадії гостей. Однак рахунок у матчі відкрив аж ніяк не колишній футболіст Динамо. На 23-й хвилині голом відзначився Хуанпе, а каталонці повели у на табло 0:1, повідомляє 24 Канал.
Детальніше про гру Жирона несеться в єврокубки: асист Циганкова допоміг каталонцям здолати Севілью – відеоогляд
Результативна дія Циганкова
На старті другого тайму Жирона подвоїла свою перевагу, але цього разу не без участі у гольовій атаці Циганкова. Все розпочалось із того, що Рікельме потужним ударом перевірив на міцність перекладину воріт Севільї.
М'яч відлетів у боротьбу на другому поверсі, але захист господарів знову зіграв не надійно. Після чого м'яч опинився у ногах Циганкова, Віктор не став бити, а віддав під удар Кастельяносу, який подвоїв перевагу Жирони – 0:2.
Правий вінгер із України відзначився четвертим асистом у 13-ти зіграних матчах у футболці каталонського клубу. Також в активі Циганкова три голи.
Відзначимо, що Жирона більше не забивала, але й не пропустила. У підсумку – 0:2, несподівана виїзна перемога клубу українця.
- Жирона після перемоги йде на 8-му місці у Ла Лізі, маючи у своєму доробку 44 бали. Стільки ж у дев'ятої Осасуни. До Атлетік Більбао відставання у 3 очки після 32-х турів іспанської першості.
- Севілья з 41 пунктом посідає 11-ту позицію.