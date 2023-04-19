Іспанський клуб повісив новий цінник на Віктора Циганкова. Від наступного продажу українця Жирона хоче отримати не менше 20 мільйонів євро.

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Реакція Жирона на вдалу гру Циганкова

За даними Transfermarkt, вартість Циганкова складає 22 мільйони євро.

Раніше повідомлялось, що Жирона повинна віддати 50% київському Динамо від майбутнього трансферу Циганкова. Також іспанському клубу Віктор обійшовся у 5 мільйонів євро.

Правий вінгер збірної України відіграв вже за Жирону 10 матчів, у яких відзначився 3 голами та стількома ж асистами. Місцеві футбольні фани вже закохані у гру українця та співають оди Циганкову.

Зверніть увагу! Циганков став першим українським футболістом, який відзначився дублем в одному матчі в Ла Лізі. Було цей у поєдинку проти Райо Вальєкано. Два голи українця відзначила пресслужба іспанської першості, яким виділила окрему публікацію у соцмережах, назвавши Віктора "ураганом".

Тому не дивно, чому Жирона так швидко відреагувала на таку гарну гру Циганкова у Ла Лізі.

Нагадаємо, що український футболіст підписав довготривалий контракт із каталонським клубом – до 30 червня 2027 року.

Вже 22 квітня Циганков матиме новий шанс, аби покращити свою статистику. У цей день Жирона зіграє проти Реал Вальядоліда (початок о 19:30 за Києвом).