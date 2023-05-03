Два гола влетело в ворота Севильи благодаря ударам Хуанпе и Кастельяноса, который в последних двух матчах забил пять мячей. Ассистировал Валентину во втором взятии ворот Севильи Виктор Цыганков.

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Очередное отличие от клуба

Украинец не стал избивать, а отдал под удар нападающему Жироны. Кастельянос сделал счет в матче 0:2 и поставил точку в поединке – 0:2 в пользу каталонского клуба.

После поединка в официальном твиттере Жироны высоко оценили игру Цыганкова в последней встрече. Прессслужба жирондинцев выставила фотографию Виктора с матча, добавила мощную подпись и два смайла – магическую палочку и флаг Украины.

Украинская магия,

– подписали публикацию.



Жирона оценила игру Цыганкова / Скриншот по твиттеру испанского клуба

Ранее в Ла Лиге сравнивали игру Цыганкова с "ураганом". Виктор только в середине января 2023 перебрался в Жирону, а уже успел влюбить в себя местных фанатов и тренеров команды. Цыганков после дубля в матче против Райо Вальекано стал первым украинским футболистом, забивший два гола в одном матче Ла Лиги.

Успешный старт правого вингера в Испании позволил Жирони повысить ценник на Цыганкова. Клуб хочет получить при Викторе не менее 20 миллионов евро. Контракт правого вингера с испанским коллективом рассчитан до конца июня 2027 года.

За новую команду украинец провел уже 13 матчей, отличившихся 3 голами и 4 ассистами. Жирона с 44 очками после 32 туров идет на 8-м месте в Ла Лиге. В зону еврокубков отставание в 5 баллов.