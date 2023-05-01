Севілья – Жирона 0:2

Голи: Хуанпе, 23, Кастельянос, 55.

У чемпіонаті Іспанії підійшов до завершення 34 тур Ла Ліги. На понеділок був винесений поєдинок команд, що мають намір поборотися за вихід в Лігу конференцій – Севілья приймала Жирону, пише 24 канал.

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Команди набрали рівну кількість очок перед цим туром і відставали від єврокубкової зони на 5 балів. Тому перемога суттєво покращувала б положення однієї з команд, враховуючи те, що всі прямі конкуренти втратили очки цього вікенду.

Сьома результативна дія Циганкова

Вже за традицією з перших хвилин на поле вийшов Віктор Циганков. Посеред минулого тижня українець зі своєю командою переграв Реал, а тепер взявся за чинного півфіналіста Ліги Європи.

Севілья володіла ініціативою у першому таймі, але саме Жироні вдалось відкрити рахунок. Після подачі Рікельме з кутового Дмітрович загубив ворота, а захисники господарів програли другий поверх Хуанпе. Центрбек вразив вже порожню сітку.

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Подвоїти перевагу гості змогли після перерви і важливу роль у цьому м'ячі відіграв Циганков. Почався момент з удару в поперечину від Рікельме. Після відскоку снаряд потрапив до Віктора, який відпасував під удар Кастельяносу.

Аргентинець, який поклав Реалу покер, легко вразив ворота Севільї. Для Циганкова це вже четвертий асист у Ла Лізі і сьома результативна дія загалом.

Єврокубки все ближче

Наставник "нервьоненсе" спробував оживити гру своєї команди замінами, але Жирона вистояла і втримала таку важливу перемогу. Віктор Циганков провів майже весь матч, залишивши поле на 90-ій хвилині.

Тріумф дозволив каталонцям піднятись на 8 сходинку та впритул наблизитись до місця в Лізі конференцій. До сьомого Атлетіка всього три бали. Ба більше, шостий Бетіс розташувався у п'яти балах попереду. А ця позиція вже дозволить вийти в Лігу Європи.

Відеоогляд матчу Севілья – Жирона: