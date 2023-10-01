Віктор Циганков пропустить жовтневі матчі "синьо-жовтих". У крайній грі Жирони вінгер зійшов з поля після першого тайму.

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Величезна втрата

Віктор Циганков був замінений після першого в матчі Жирони проти мадридського Реала, в якому мадридський колектив впевнену перемогу із рахунком 3:0 та скинув каталонців із першої сходинки Ла Ліги. Пов'язана заміна українця із тим, що вінгер отримав пошкодження задньої поверхні стегна. Точний діагноз медики "червоно-білих" поставлять лише завтра після МРТ.

Цікаво, що Циганков сам попросив замінити його, оскільки відчув м'язовий дискомфорт. Попередньо прогнозується, що у Циганкова надрив. Таки чином, скоріш за все, Віктор пропустить найближчі 2-3 футбольних тижні. Лиш після реабілітації український футболіст отримає нагоду вийти на звичний рівень навантажень і забезпечити превентивні заходи, щоб не сталоcя рецидиву.

Така тривала втрата Циганкова з лав Жирони може свідчити про те. що Віктора не допоможе збірній України у її найближчих матчах, котрі відбудуться в рамках кваліфікації до Євро-2024, а саме проти Північної Македонії та Мальти. Нагадаємо, що "синьо-жовті" у перших очних зустрічах здолали "дельфінів" та "червоних рисей". Українці влаштували неймовірний камбек у грі з Північною Македонією (2:3), а також у нервовій зустрічі все ж взяли гору над Мальтою (1:0).

Нагадаємо. У останніх своїх матчах збірна України зіграла в нічию з Англією (1:1) та програла Італії (2:1). "Синьо-жовті" посідають третє місце у кваліфікаційній групі до Євро-2024, яке ділить з італійцями (ще мають матч в запасі) та македонцями (по 7 очок).

Найближчі матчі, в яких Циганков міг взяти участь