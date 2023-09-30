У "Туманному Альбіоні" пройшли матчі 7-го туру Англійської Прем'єр-ліги. Командам деяких українців складно дався старт сезону, пише 24 Канал.

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Потрібно вилазити із дна

Евертон Віталія Миколенка поступився у очній зустрічі дебютанту АПЛ Лутону із рахунком 1:2. Український футболіст з'явився на полі знову зі стартових хвилин, гарно продемонструвавши себе в минулих матчах "ірисок", та от у двох пропущених голах є огрішність Віталія, хоч і незначна. Спершу Миколенку не встиг за накрити Морріса, який пробив у поперечку, а вже тоді гравці Лутона зіграли на добиванні. Хвилинами пізніше Миколенко опинився один проти двох гравців під час подачі уже зі штрафного удару, не мавши можливості "розірватись".

Не дивлячись на це, Sofascore оцінив українця найвище серед гравців Евертона – 7,7 (отримав майже найкращий бал у матчі взагалі). До того ж в активі Миколенка 7 переможних єдиноборств у 7 епізодах, 6 відбирань у 6 спробах, 3 вдалих виноси, 4 успішних передачі з просуванням (із 7-и спроб), 113 дотиків до м'яча та 80 відсотків точності передач, три з яких пішли під удар, тільки 1 перемога в 3 епізодах у верховій боротьюі та 1 точний навіс з 5-ти. Евертон після 7-го туру посів 16-у сходинку в лізі (4 очки), а Лутон здобув дебютну перемогу в АПЛ.

Відеоогляд матчу:

У іншому матчі, в якому взяли участь українці, зійшлися претенденти на чемпіонство АПЛ та на боротьбу за виживання – Арсенал і Борнмут. "Каноніри" впевнено розтрощили "вишень" із рахунком 4:0. Українські захисники англійських колективів Олександр Зінченко та Ілля Забарний традиційно з'явились на полі зі стартових хвилин. Олександр Зінченко був навіть близький до власного голу та й асиста, проте не склалось. А от Ілля Забарний, у свою чергу, робив усе можливе, аби його команда відіграла гідно, та от він все пішло за тим ж сценарієм, що й в українського "каноніра".

Той ж Sofascore оцінив гру центрального захисника Борнмута посередня для Борнмута – 6,5. Універсальний гравець Арсенала ж став одним з найкращих у своїй команді, оскільки отримав високий бал – 7,5 (поступився за оцінкою тільки 3 гравцям лондонського клубу). Таким чином, "каноніри" посіли 3-є місце в АПЛ (17 очок), відстаючи на 1 бал від Тоттенхема та МанСіті, а "вишні" опустились до зони вильоту, а саме на 18-у позицію (3 пункти).

Відеоогляд матчу:

До речі. У матчі Чемпіоншипу між Свонсі та Міллуоллом (3:0) зміг відзначитись український форвард Микола Кухаревич. М'яч став для нападника дебютним у футболці "лебедів".

На свої матчі 7-го туру АПЛ також чекають Михайло Мудрик, Челсі якого зустрінеться із Фулхемом 2-го жовтня, а також Єгор Ярмолюк у складі Брентфорда протистоятиме Ноттінгем Форест 1-го жовтня.