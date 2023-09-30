Жирона – Реал 0:3

Голи: Хоселу, 17, Тчуамені, 21, Беллінгем, 71

Жирона та Реал провели зустріч в рамках 8-го туру Ла Ліги, переможцями з якої вийшли "вершкові". "Королівський клуб" вийшов на першу сходинку першості, пише 24 Канал.

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Холодний душ для каталонців

Жирона та Реал провели центральну гру іспанського чемпіонату, оскільки команди ведуть активну боротьбу за лідерство в Ла Лізі. Сенсаційні каталонці підійшли до гри дуже змотивованими, проте рівень гри гравців мадридського клубу виявився значно вищим, тому "червоно-білі" не змогли гідно протистояти своєму маститому супернику, хоча й активно розпочали матч.

Реал двічі відзначився у першій половині зустрічі. Спершу гол на свій рахунок записав Хоселу, який замкнув філігранну передачу шведою Беллінгема. За декілька хвилин Тчуамені виявився найстрибучішим у карному майданчику Жирону після подачі з кутового, а уже в другому таймі асистент першого взяття воріт зміг відзначитись під час хаосу біля воріт каталонців. Наприкінці зустрічі захисник Реала Начо отримав червону, що спровокувало сутичку між командами.

Цікаво. Віктор Циганков, який на 4-ій хвилині гри міг відкривати рахунок, проте на заваді стала стійка, відіграв всього лиш один таймі, після чого вінгера замінили. Артем Довбик провів на полі 60 хвилин.

Відеоогляд матчу:

Таким чином, Реал після 8-и зіграних турів виходить на чисту першу сходинку (21 очко). Жирона, у свою чергу, вперше програє у сезоні та проводить безгольовий матч, опустившись на 3-мє місце чемпіонату (19 балів). Барселона – друга (20 пунктів), Атлетік Більбао – четвертий ( 14 очок та гра в запасі).