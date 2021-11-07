Захарєєв – наймолодший український чемпіон з боксу

Президент України зазначив, що "українська школа боксу вкотре довела свій високий рівень". Юрій став шостим українським чемпіоном світу з боксу.

Як це було 19-річний українець Юрій Захарєєв став чемпіоном світу з боксу, перемігши у фіналі росіянина

Наші вболівальники чекали на цю перемогу чотири роки! Вітаю Юрія із "золотом" і бажаю подальших досягнень на спортивному шляху!,

– зазначив Зеленський.

Також Зеленський відзначив роботу наставника Захарєєва – Ігоря Юрескула.

"Хочу окремо подякувати заслуженому тренеру України Ігорю Юрескулу, який не лише подарував Юрію путівку у спортивне життя, а й виховав справжнього чемпіона!", – резюмував президент.



Юрій Захарєєв та Ігор Юрескул / Фото facebook.com/zelenskiy95

Окрім Захарєєва, чемпіонами світу ставали п'ятеро українців:

Василь Ломаченко (2009, 2011);

Тарас Шелестюк (2011);

Євген Хитров (2011);

Олександр Усик (2011);

Олександр Хижняк (2017).

Текст публікації Володимира Зеленського

Українська школа боксу вкотре довела свій високий рівень! 19-річний Юрій Захарєєв здобув перемогу на чемпіонаті світу з боксу, який відбувся в Белграді. У ваговій категорії до 71 кілограма наш боєць упевнено здолав росіянина, 28-річного Вадима Мусаєва.

Юрій став наймолодшим українським чемпіоном з боксу. Наші вболівальники чекали на цю перемогу чотири роки! Вітаю Юрія із "золотом" і бажаю подальших досягнень на спортивному шляху!

Хочу окремо подякувати заслуженому тренеру України Ігорю Юрескулу, який не лише подарував Юрію путівку у спортивне життя, а й виховав справжнього чемпіона!