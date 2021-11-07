Тотальна перевага українця

Російський боксер Вадим Мусаєв у фіналі не стояв перед міцним кулаком Юрія Захарєєва. Український боксер провів 3-раундовий поєдинок у ваговій категорії до 71 кілограма.

До теми 19-річний українець Юрій Захарєєв став чемпіоном світу з боксу, перемігши у фіналі росіянина

Українець здобув звання чемпіона світу за одноголосним рішенням суддів. 19-річний Захарєєв приніс Україні першу золоту медаль із 2017 року. Тоді нагороду найвищого ґатунку завоював Олександр Хижняк, який став срібним призером Олімпіади у Токіо.

До цього 19-річний боксер вже здобув звання чемпіона світу та Європи серед юнаків, чемпіона Європи серед юніорів.

Відео фінального бою Юрія Захарєєва