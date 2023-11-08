Очікуємо голосування у парламенті: Беленюк прокоментував відставку Гутцайта
Джерело:телеграм-канал Жана Беленюка
Комітет з питань молоді і спорту розглянув заяву Вадима Гутцайта про відставку з посади міністра молоді та спорту України . Про це повідомив борець та депутат Жан Беленюк.
Очільник міністерства молоді та спорту України Вадим Гутцайт залишає свою посаду. Відповідна заява про відставку міністра надійшла до Верховної Ради.
До теми У Раді анонсували відставку міністра спорту Гутцайта
Комітет рекомендував Раді визначитися щодо Гутцайта
Згідно з процедурою, свій висновок про відставку міністра мав зробити профільний комітет Верховної Ради. Олімпійський чемпіон та народний депутат Жан Беленюк розповів подробиці засідання, на якому розглянули заяву Гутцайта.
"Рішенням Комітету рекомендували Верховній Раді України визначатися щодо заяви Міністра молоді та спорту України Гутцайта Вадима Марковича про відставку шляхом голосування на пленарному засіданні Верховної Ради України.
Найближчим часом очікуємо голосування у парламенті", – написав Беленюк у своєму телеграм-каналі.
Що відомо про відставку Гутцайта
- Нагадаємо, що 7 листопада голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував звільнення одного з міністрів уряду.
- В той же день нардеп із партії "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що це буде Вадим Гутцайт.
- Вадим Маркович не став очікувати подання і сам написав заяву про відставку. Своє рішення він пояснив тим, що планує "зосередитися на роботі в НОК".
- Зазначимо, що на посаді міністра спорту Гутцайт перебуває з березня 2020 року. У листопаді 2022 року його обрали президентом НОК України, де йому на виборах конкуренцію склав Жан Беленюк.
- Влітку 2023 року на Комітеті молоді і спорту розглядали питання про відставку Гутцайта, але депутати Кожемякін, Суркіс та Мазураш проголосували проти.
- Очікується, що міністерство очолить Антон Нікулін – майстер спорту та заслужений тренер України з карате.