Глава министерства молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт покидает свой пост. Соответствующая заявление об отставке министра поступила в Верховную Раду.

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Комитет рекомендовал Раде определиться по Гутцайту

Согласно процедуре, свое заключение об отставке министра должен сделать профильный комитет Верховной Рады. Олимпийский чемпион и народный депутат Жан Беленюк рассказал подробности заседания, на котором было рассмотрено заявление Гутцайта.

"Решением Комитета рекомендовали Верховной Раде Украины определяться относительно заявления Министра молодежи и спорта Украины Гутцайта Вадима Марковича об отставке путем голосования на пленарном заседании Верховной Рады Украины.

В ближайшее время ожидаем голосование в парламенте", – написал Беленюк в своем телеграмм-канале.

Что известно об отставке Гутцайта