Очільник міністерства молоді та спорту України Вадим Гутцайт залишає свою посаду. Відповідна заява про відставку міністра надійшла до Верховної Ради.

До теми У Раді анонсували відставку міністра спорту Гутцайта

Комітет рекомендував Раді визначитися щодо Гутцайта

Згідно з процедурою, свій висновок про відставку міністра мав зробити профільний комітет Верховної Ради. Олімпійський чемпіон та народний депутат Жан Беленюк розповів подробиці засідання, на якому розглянули заяву Гутцайта.

"Рішенням Комітету рекомендували Верховній Раді України визначатися щодо заяви Міністра молоді та спорту України Гутцайта Вадима Марковича про відставку шляхом голосування на пленарному засіданні Верховної Ради України.

Найближчим часом очікуємо голосування у парламенті", – написав Беленюк у своєму телеграм-каналі.

Що відомо про відставку Гутцайта